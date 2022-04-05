СМИ: Экспорт украинского подсолнечного масла сокращается

Из-за ситуации на Украине экспорт подсолнечного масла из страны сокращается. Об этом сообщает телеканал Bloomberg Television со ссылкой на главу крупнейшего производителя этого продукта в государстве Кernel Евгения Осипова.

По его словам, сокращение также происходит из-за проблем с морскими перевозками.

Осипов добавил, что власти страны пытаются улучшить логистику для осуществления поставок продукции через западную границу, но ее возможности составляют всего 10% от морских перевозок.

Он также отметил, что из-за сокращения посевов на 20% сейчас возможно падение производства масличных культур со 100 миллионов тонн, как в прошлом сезоне, до 60 миллионов тонн.