СМИ: Экспорт украинского подсолнечного масла сокращается

Из-за ситуации на Украине экспорт подсолнечного масла из страны сокращается. Об этом сообщает телеканал Bloomberg Television со ссылкой на главу крупнейшего производителя этого продукта в государстве Кernel Евгения Осипова.

По его словам, сокращение также происходит из-за проблем с морскими перевозками.

Осипов добавил, что власти страны пытаются улучшить логистику для осуществления поставок продукции через западную границу, но ее возможности составляют всего 10% от морских перевозок.

Он также отметил, что из-за сокращения посевов на 20% сейчас возможно падение производства масличных культур со 100 миллионов тонн, как в прошлом сезоне, до 60 миллионов тонн.

Эксперт предрек глобальный продовольственный кризис из-за санкций

Производитель подчеркнул, что в такой ситуации на Украине будут большие запасы, при этом за пределами страны товаров для рынка не останется, в связи с чем возможно нанесение ущерба глобальной продовольственной безопасности.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что срыв посевной компании в России и на Украине повлечет за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоКризисЭкономикаУкраинаЭкспорт
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