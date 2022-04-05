СМИ: Экспорт украинского подсолнечного масла сокращается
Из-за ситуации на Украине экспорт подсолнечного масла из страны сокращается. Об этом сообщает телеканал Bloomberg Television со ссылкой на главу крупнейшего производителя этого продукта в государстве Кernel Евгения Осипова.
По его словам, сокращение также происходит из-за проблем с морскими перевозками.
Осипов добавил, что власти страны пытаются улучшить логистику для осуществления поставок продукции через западную границу, но ее возможности составляют всего 10% от морских перевозок.
Он также отметил, что из-за сокращения посевов на 20% сейчас возможно падение производства масличных культур со 100 миллионов тонн, как в прошлом сезоне, до 60 миллионов тонн.
Производитель подчеркнул, что в такой ситуации на Украине будут большие запасы, при этом за пределами страны товаров для рынка не останется, в связи с чем возможно нанесение ущерба глобальной продовольственной безопасности.
Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что срыв посевной компании в России и на Украине повлечет за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.
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