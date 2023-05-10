Бывший ведущий Fox News Карлсон запустит шоу в Twitter

В США экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, который покинул телеканал, анонсировал запуск своего шоу в Twitter, сообщил он в своем видеообращении в этой соцсети.

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Речь идет о новой версии шоу, «которое делали на протяжении шести с половиной лет». Также он заявил, что параллельно намерен запустить и «некоторые другие вещи». Twitter он выбрал из-за «свобода слова».

Как сообщалось ранее, ведущего уволили из компании из-за правды о главе Украины Владимире Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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