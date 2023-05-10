Бывший ведущий Fox News Карлсон запустит шоу в Twitter
10 мая 202305:07
В США экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, который покинул телеканал, анонсировал запуск своего шоу в Twitter, сообщил он в своем видеообращении в этой соцсети.
Речь идет о новой версии шоу, «которое делали на протяжении шести с половиной лет». Также он заявил, что параллельно намерен запустить и «некоторые другие вещи». Twitter он выбрал из-за «свобода слова».
Как сообщалось ранее, ведущего уволили из компании из-за правды о главе Украины Владимире Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru