Бывший ведущий Fox News Карлсон запустит шоу в Twitter

Речь идет о новой версии шоу, «которое делали на протяжении шести с половиной лет». Также он заявил, что параллельно намерен запустить и «некоторые другие вещи». Twitter он выбрал из-за «свобода слова».

Как сообщалось ранее, ведущего уволили из компании из-за правды о главе Украины Владимире Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

