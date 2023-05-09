СМИ: телеведущий Карлсон решил объявить войну Fox News
9 мая 202305:25
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон намерен объявить войну уволившему его телеканалу, сообщает Axios со ссылкой на журналиста Майка Аллена.
По его словам, Карлсон занимается созданием собственной медиа-империи, но для этого ему необходимо избавиться от контракта с Fox News, который заканчивается в 2025 году.
Как сообщалось ранее, ведущего уволили из компании из-за правды о главе Украины Владимире Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru