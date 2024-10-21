СМИ: Экс-президента Албании задержали по подозрению в коррупции
21 октября 202421:45
Экс-президент Албании Илир Мета был задержан по подозрению в коррупции представителями прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью страны. Об этом сообщил портал Koha со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Мету также неофициально подозревают в сокрытии имущества и отмывании денег.
Ранее правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова, которому инкриминируют превышение полномочий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru