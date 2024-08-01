В Таджикистане арестован экс-исполняющий обязанности президента Искандаров
Бывшего главу Верховного совета Таджикистана и исполняющего обязанности президента республики Акбаршо Искандарова задержали и арестовали. Об этом сообщает «Азия плюс» со ссылкой на таджикистанскую Национальную академию наук, где работал бывший политик.
Отмечается, что данные о задержании Искандарова заявил глава Института философии, политологии и права академии Нозим Махмадизода. По его словам, 72-летнего бывшего и.о президента вызвали на допрос и арестовали около двух месяцев назад.
«Уголовное дело засекречено. Поэтому дополнительной информации у нас нет», — подчеркнул Махмадизода.
В августе 1992 года Искандаров стал главой Верховного совета Таджикистана, в сентябре-ноябре во время гражданской войны в стране он исполнял обязанности президента. После политика отправили в отставку, новым главой Верховного совета стал Эмомали Рахмон, которого в 1994-м избрали президентом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru