СМИ: экономике США грозит рецессия

Ситуация в экономике США напоминает «поход в уборную», и ухудшение ситуации можно сравнить «с нажатием кнопки на смывном бачке», написал для CNN обозреватель Дэвид Голдман.

В США вновь выросли цены на бензин

Он считает одной из главных проблему высокой инфляции в стране. Кроме того, ФРС США испытывает проблемы с прогнозированием сроков, когда нужно прекратить поднимать ставки, «прежде чем экономика погрузится в рецессию».

Журналист указал на снижение роста занятости, резкое повышение расценок на топливо, упадок на рынке жилья, недостаток рабочей силы.

Голдман также привел слова главы компании JPMorgan Chase Джейми Даймона о приближении «экономического урагана».

«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — заявил Даймон. По его словам, грядущая рецессия требует приготовлений банковского сектора.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкономикаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры