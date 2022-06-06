СМИ: экономике США грозит рецессия
Ситуация в экономике США напоминает «поход в уборную», и ухудшение ситуации можно сравнить «с нажатием кнопки на смывном бачке», написал для CNN обозреватель Дэвид Голдман.
Он считает одной из главных проблему высокой инфляции в стране. Кроме того, ФРС США испытывает проблемы с прогнозированием сроков, когда нужно прекратить поднимать ставки, «прежде чем экономика погрузится в рецессию».
Журналист указал на снижение роста занятости, резкое повышение расценок на топливо, упадок на рынке жилья, недостаток рабочей силы.
Голдман также привел слова главы компании JPMorgan Chase Джейми Даймона о приближении «экономического урагана».
«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — заявил Даймон. По его словам, грядущая рецессия требует приготовлений банковского сектора.
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