В JP Morgan предупредили о надвигающемся экономическом «урагане»
Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон сообщил, что надвигается экономический «ураган», сообщает CNBC.
«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — заявил он.
По словам финансиста, грядущая рецессия требует приготовлений банковского сектора. «Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас», — заявил Даймон.
Текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего американцы начнут испытывать экономические сложности, подчеркнул глава корпорации.
Напомним, американское правительство разделилось на два лагеря по вопросу усиления санкций против России. Чиновники обеспокоены рекордным ростом инфляции и цен на бензин.
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