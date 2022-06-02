В JP Morgan предупредили о надвигающемся экономическом «урагане»

«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — заявил он.

По словам финансиста, грядущая рецессия требует приготовлений банковского сектора. «Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас», — заявил Даймон.

Текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего американцы начнут испытывать экономические сложности, подчеркнул глава корпорации.

Напомним, американское правительство разделилось на два лагеря по вопросу усиления санкций против России. Чиновники обеспокоены рекордным ростом инфляции и цен на бензин.

