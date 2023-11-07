СМИ: ЕК рекомендует странам ЕС начать переговоры о приеме Украины и Молдавии

Еврокомиссия 8 ноября даст официальную рекомендацию членам Европейского союза о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС, сообщает Reuters.

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По словам собеседников агентства, переговоры могут начаться в 2024 году, если будут выполнены необходимые условия.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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