Сийярто: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные законы по отношению к венграм в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.
По словам Сийярто, после принятия на Украине нового закона об образовании в школах с обучением на венгерском уроки стали проходить на этом языке частично, количество занятий сокращается до уровня «между 20% и 40%». Ситуация противоречит всем международным и европейским нормам.
«Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — подчеркнул министр.
Сийярто отметил, что Венгрия и Украина конфликтуют в этом вопросе с 2015 года. Как указал министр, венгерская сторона «лишь просит вернуть венграм права, которые уже них были восемь лет назад».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сийярто: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС
- Врач Ильина назвала хлопья и каши быстрого приготовления вредным завтраком
- Группировка войск «Центр» сорвала и отразила девять атак ВСУ
- Spectator: Армия России начала наступление по всей линии фронта
- Американского журналиста Хинкла задержали в США после поездки в Россию
- Армия Израиля ударила по позициям «Хезболлы» в Ливане
- Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей тело мигранта
- Умерла поэтесса, нобелевский лауреат Луиза Глюк
- Врач Гадзиян назвал жир «главным убийцей» организма человека
- СМИ: В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru