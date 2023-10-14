Сийярто: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

По словам Сийярто, после принятия на Украине нового закона об образовании в школах с обучением на венгерском уроки стали проходить на этом языке частично, количество занятий сокращается до уровня «между 20% и 40%». Ситуация противоречит всем международным и европейским нормам.

«Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — подчеркнул министр.

Сийярто отметил, что Венгрия и Украина конфликтуют в этом вопросе с 2015 года. Как указал министр, венгерская сторона «лишь просит вернуть венграм права, которые уже них были восемь лет назад».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

