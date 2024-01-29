ЕС на полгода продлил экономические санкции против России
Совет ЕС утвердил решение о продлении на полгода (до 31 июля 2024 года) антироссийских санкций, говорится в заявлении Совета.
Последний раз такие санкции продлевались в конце июля 2023 года, ограничения против России действуют с 2014 года.
Лига безопасного интернета и ее директор Екатерина Мизулина внесены в санкционные списки ЕС, следует из релиза Европейского совета. В качестве причины Брюссель назвал «нарушение прав человека». Мизулина в свою очередь уже отреагировала на внесение в санкционные списки, отметив, что «служит России».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru