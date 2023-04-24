СМИ: египетский дипломат погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана
Дипломат из Египта погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана, сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, автомобиль помощника военного атташе обстреляли на шоссе Хартума.
Власти Египта пока не прокомментировали инцидент.
По последним данным министра здравоохранения Судана, в стране в результате столкновений погибли до 600 человек. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что в стране 413 погибших, 3 551 раненых на фоне противоборства армии и спецназа. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Женеве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- МИД Турции призвал продлить зерновую сделку
- СМИ: египетский дипломат погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана
- Песков назвал доносы отвратительным явлением
- В офисе Зеленского опровергли планы ударить по Москве 24 февраля
- Пригожин заявил о возможности наступления на Славянск и Краматорск
- Ушедшему с Fox News журналисту Карлсону предложили работу у Соловьева
- СМИ: воздушную зону над «Внуково» закрыли из-за беспилотника
- СМИ: в посольство Франции в Москве прислали письмо с порошком
- Песков: Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция
- ЕС не нашел нарушений антироссийских санкций в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru