СМИ: египетский дипломат погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана

По данным телеканала, автомобиль помощника военного атташе обстреляли на шоссе Хартума.

Власти Египта пока не прокомментировали инцидент.

По последним данным министра здравоохранения Судана, в стране в результате столкновений погибли до 600 человек. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что в стране 413 погибших, 3 551 раненых на фоне противоборства армии и спецназа. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Женеве, передает «Радиоточка НСН».

