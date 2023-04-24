СМИ: египетский дипломат погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана

Дипломат из Египта погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана, сообщил телеканал Al Arabiya.

Взрывной Судан. Армия и спецназ меряются мускулами

По данным телеканала, автомобиль помощника военного атташе обстреляли на шоссе Хартума.

Власти Египта пока не прокомментировали инцидент.

По последним данным министра здравоохранения Судана, в стране в результате столкновений погибли до 600 человек. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что в стране 413 погибших, 3 551 раненых на фоне противоборства армии и спецназа. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Женеве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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