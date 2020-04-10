СМИ: Джонсон может вернуться на работу только через месяц

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусной инфекцией, сможет вернуться к исполнению обязанностей только через месяц. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на правительственные источники.

О том, что Джонсон заражен COVID-19 стало известно 27 марта. С тех пор британский премьер-министр находился в самоизоляции, при этом продолжая исполнять свои обязанности. Однако уже 3 апреля он сообщил, что у него сохраняется высокая температура, напоминает Свободная пресса. Позже Джонсон был оставлен в больницу для проведения необходимых анализов, также сообщалось, что речи о его госпитализации не идет. А уже в вечером в понедельник, 6 апреля, офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Накануне стало известно, что он переведён в обычную палату, отмечает RT.