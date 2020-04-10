СМИ: Джонсон может вернуться на работу только через месяц
Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусной инфекцией, сможет вернуться к исполнению обязанностей только через месяц. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на правительственные источники.
О том, что Джонсон заражен COVID-19 стало известно 27 марта. С тех пор британский премьер-министр находился в самоизоляции, при этом продолжая исполнять свои обязанности. Однако уже 3 апреля он сообщил, что у него сохраняется высокая температура, напоминает Свободная пресса. Позже Джонсон был оставлен в больницу для проведения необходимых анализов, также сообщалось, что речи о его госпитализации не идет. А уже в вечером в понедельник, 6 апреля, офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Накануне стало известно, что он переведён в обычную палату, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что Ангела Меркель 3 апреля вернулась к работе после карантина по коронавирусу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он пояснил, что для канцлера Германии завершился четырнадцатидневный подстраховочный карантин, в течение которого Ангела Меркель неоднократно делала тесты на COVID-19. Все они были отрицательными.
Напомним, 22 марта стало известно, что канцлер Германии отправляется на домашний карантин. Это решение было принято после того, как стало известно, что врач, делавший Меркель прививку, заражен COVID-19.
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