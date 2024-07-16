СМИ: Джонни Депп встречается с российской моделью

По данным издания, речь идет о 28-летней модели и косметологе Юлии Власовой, которая познакомилась с Деппом на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. Ранее россиянка публиковала в соцсетях совместные фотографии, но не подтверждала, что у них роман.

Ранее стало известно, что Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

