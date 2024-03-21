Звезда «Клана Сопрано» обвинила Джонни Деппа в неподобающем поведении на съемках

По её словам, Депп оскорблял её во время съемочного процесса.

«Это был один из первых моих киноопытов, и он оказался травмирующим», - подчеркнула актриса.

Она рассказала, что Депп пришел в ярость после того, как она рассмеялась, по просьбе режиссера, на реплику его персонажа.

Глаудини отметила, что актер стал оскорблять её и требовать замолчать. После окончания съемок Депп объяснил свое поведение тем, что был в образе.

Ранее стало известно, что Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у Эмберд Херд деньги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

