Звезда «Клана Сопрано» обвинила Джонни Деппа в неподобающем поведении на съемках
Американская актриса Лола Глаудини, ставшая знаменитой после съемок в криминальном сериале «Клан Сопрано», обвинила звезду Голливуда Джонни Деппа в том, что он недостойно вел себя на съемках фильма «Кокаин» 2001 года. Об этом Глаудини рассказала в подкасте Powerful Truth Angels.
По её словам, Депп оскорблял её во время съемочного процесса.
«Это был один из первых моих киноопытов, и он оказался травмирующим», - подчеркнула актриса.
Она рассказала, что Депп пришел в ярость после того, как она рассмеялась, по просьбе режиссера, на реплику его персонажа.
Глаудини отметила, что актер стал оскорблять её и требовать замолчать. После окончания съемок Депп объяснил свое поведение тем, что был в образе.
Ранее стало известно, что Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у Эмберд Херд деньги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru