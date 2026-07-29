СМИ: Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии

По её данным, об эпизодах, происходивших с 2002 по 2016 год, заявили 10 девушек, при этом в четырёх случаях речь идёт о несовершеннолетних.

Одна из них рассказала, что музыкант несколько раз звонил ей «с непристойными предложениями», после чего прислал ей соглашение о нераспространении, чтобы она не сообщала о тех случаях. Другие девушки указали на сексуальную связь с Лето в гостиничных номерах.

Ранее модель Эшли Морган Смитлайн призналась, что её обвинения в сексуальном насилии со стороны рокера Мэрилина Мэнсона были ложными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».