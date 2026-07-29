СМИ: Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии
Актёра и фронтмена музыкальной группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.
По её данным, об эпизодах, происходивших с 2002 по 2016 год, заявили 10 девушек, при этом в четырёх случаях речь идёт о несовершеннолетних.
Одна из них рассказала, что музыкант несколько раз звонил ей «с непристойными предложениями», после чего прислал ей соглашение о нераспространении, чтобы она не сообщала о тех случаях. Другие девушки указали на сексуальную связь с Лето в гостиничных номерах.
Ранее модель Эшли Морган Смитлайн призналась, что её обвинения в сексуальном насилии со стороны рокера Мэрилина Мэнсона были ложными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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