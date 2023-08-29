Прокуратура прекратила расследование против Линдеманна по делу о домогательствах
Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвинявшегося в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, музыканту удалось опровергнуть обвинения. Прокуратура закончила проверку и закрыла дело, все расследования против Линдеманна были прекращены.
Ранее против солиста Rammstein возбудили дело о домогательствах, с обвинениями в адрес музыканта выступили более десяти женщин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в группе категорически отвергли все обвинения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шереметьево задержали вылет самолета и отправили пассажиров на новую проверку
- Собянин анонсировал масштабную программу реконструкции столичных школ
- В ЛЭТИ импортозаместили быстронастраиваемые СВЧ-антенны для управления дронами
- «Через тернии - к звездам»: Песков призвал не «рвать волосы» из-за «Луны-25»
- Депутат Госдумы Гурулев не видит смысла во всеобщей мобилизации
- РИА Новости: Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
- Рогов: Российские силы заняли опорники ВСУ в селе Вербовое
- «АвтоВАЗ» возобновит выпуск соответствующих стандарту Евро-5 машин
- Прокуратура прекратила расследование против Линдеманна по делу о домогательствах
- Самолет морской авиации уничтожил украинский дрон над Черным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru