Прокуратура прекратила расследование против Линдеманна по делу о домогательствах

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвинявшегося в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, музыканту удалось опровергнуть обвинения. Прокуратура закончила проверку и закрыла дело, все расследования против Линдеманна были прекращены.

Ранее против солиста Rammstein возбудили дело о домогательствах, с обвинениями в адрес музыканта выступили более десяти женщин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в группе категорически отвергли все обвинения.

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Фото:YouTube/Тилль Линдеманн
ТЕГИ:RammsteinДомогательстваМузыкантыГермания

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