Рок-хиты и этно-мотивы: Радио JAZZ объявило программу «Джаз на Яхте» на август
Группа Вадима Зайдина Dixie Purple, квинтет «Ураганный Джаз», группы «Капрельян Band» и «Неизвестный Композитор» дадут концерты в августе в рамках проекта «Джаз на Яхте», сообщили организаторы Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал».
6 августа на сцену яхты выйдет группа Dixie Purple под управлением известного трубача Вадима Зайдина. Коллектив исполняет рок-хиты времен расцвета эпохи — от Deep Purple до The Beatles, а также классику и эстраду.
13 августа перед гостями выступит квинтет Павла Тимофеева «Ураганный Джаз». Для творчества музыкантов характерно смешение стилей: би-боп, фанк, фьюжн, панк-джаз и другие. В программе — джазовые стандарты, саундтреки из фильмов и мультфильмов, классика и авторские композиции.
20 августа выступит коллектив эстрадно-джазовой певицы, полуфиналистки шоу «Голос» Анастасии Капрельян — «Капрельян Band». Группа представит мировые хиты в джазовых аранжировках.
Заключительный августовский концерт состоится 27 числа выступлением группы «Неизвестный Композитор», солистка коллектива — участница шоу «Голос», «Ну-ка, все вместе!» и X-Factor Сона Дуноян. Артисты исполняют музыку с этническими мотивами со всего мира, в том числе балканскими ритмами и эстетикой Востока.
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