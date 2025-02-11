Как заявил бывший солдат Армии обороны Израиля Ашер Фредман, это произошло во время патрулирования в деревне в Ливане, где находился опорный пункт «Хезболлах». Были обнаружены снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатка рядом с посылками с надписью USAID.

Ранее стало известно, что USAID платило голливудским звездам за поездки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

