СМИ: Среди вооружения «Хезболлах» нашли посылки USAID
Гуманитарные посылки американского Агентства по международному развитию (USAID) найдены среди вооружений ливанского движения «Хезболлах», сообщает New York Post.
Как заявил бывший солдат Армии обороны Израиля Ашер Фредман, это произошло во время патрулирования в деревне в Ливане, где находился опорный пункт «Хезболлах». Были обнаружены снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатка рядом с посылками с надписью USAID.
Ранее стало известно, что USAID платило голливудским звездам за поездки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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