Мизулина: За арестом Дурова стоят США
Арест миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции является продолжением американской санкционной политики, сообщила в Telegram глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
«Непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями — под ударом», — написала она.
Мизулина считает, что задержание Дурова — по блокчейн-проекту TON, в который «инвестировали представители крупного российского бизнеса».
Стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с блокчейн-проектом TON Дурова, после сообщений о задержании бизнесмена падала более чем на 10%.
39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru