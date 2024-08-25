Мизулина: За арестом Дурова стоят США

Арест миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции является продолжением американской санкционной политики, сообщила в Telegram глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

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«Непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями — под ударом», — написала она.

Мизулина считает, что задержание Дурова — по блокчейн-проекту TON, в который «инвестировали представители крупного российского бизнеса».

Стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с блокчейн-проектом TON Дурова, после сообщений о задержании бизнесмена падала более чем на 10%.

39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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