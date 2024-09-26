СМИ: Дуров зарабатывает один дирхам в год
26 сентября 202403:01
Создатель Telegram Павел Дуров заявил во время разговора со следователями после его задержания во Франции, что его зарплата составляет один дирхам (около 25 рублей) в год, сообщает Le Monde.
По данным газеты, это оставило его собеседников в недоумении. Отмечается, что миллиардер ведет аскетичный образ жизни, пропагандирует отказ от алкоголя, мяса и лекарств.
Ранее стало известно, что Дуров начал сотрудничать с властями Франции, мессенджер отвечает на запросы полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru