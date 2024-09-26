СМИ: Дуров зарабатывает один дирхам в год

Создатель Telegram Павел Дуров заявил во время разговора со следователями после его задержания во Франции, что его зарплата составляет один дирхам (около 25 рублей) в год, сообщает Le Monde.

Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал

По данным газеты, это оставило его собеседников в недоумении. Отмечается, что миллиардер ведет аскетичный образ жизни, пропагандирует отказ от алкоголя, мяса и лекарств.

Ранее стало известно, что Дуров начал сотрудничать с властями Франции, мессенджер отвечает на запросы полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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