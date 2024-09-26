СМИ: Дуров зарабатывает один дирхам в год

По данным газеты, это оставило его собеседников в недоумении. Отмечается, что миллиардер ведет аскетичный образ жизни, пропагандирует отказ от алкоголя, мяса и лекарств.

Ранее стало известно, что Дуров начал сотрудничать с властями Франции, мессенджер отвечает на запросы полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

