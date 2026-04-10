СМИ: Среди засекреченных наследниц Эпштейна — три россиянки

Стали известны засекреченные американским Минюстом имена шести наследниц покойного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщают «Известия».

Среди них есть три россиянки. Это модели Светлана Пожидаева, Юлия Степанова и Рената Болотова. Женщинам могли быть завещаны суммы от $3 до $15 млн по документу, составленному Эпштейном за два дня до своей смерти.

«Девушки все очень милые и приятные, почти все — из хороших семей, но на деле они постоянно сплетничали и подставляли друг друга», - пишет издание.

Минюст США засекретил имена девушек, признав их жертвами в результате расследования. Однако файлы и данные источника газеты позволяют предположить, что они долгие годы могли выполнять роль рекрутеров — участвовали в подборе девушек для секс-вечеринок финансиста.

В завещании финансиста, обнародованном в составе так называемых файлов Эпштейна, указаны более 40 получателей его наследства.

Ранее генпрокурор США представила список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

