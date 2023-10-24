СМИ: Датчик слежения обнаружили в автомобиле канцелярии президента Польши

Датчик слежения был обнаружен в одном из лимузинов, принадлежащих канцелярии президента Польши Анджея Дуды, сообщает телеканал TVN24.

Всплеск шпионских слежек за пользователями Android зафиксирован в России

Уточняется, что устройство было обнаружено во время проверки машин канцелярии на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудник президентской службы охраны рассказал телеканалу, что данный автомобиль неоднократно входил в состав президентской автоколонны, и, соответственно, «мог ездить с датчиком несколько месяцев».

Отмечается, что польский лидер не пользовался данным лимузином этим автомобилем.

Ранее электронная система слежения была запущена польскими пограничниками на границе с Калининградской областью РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецслужбыПрезидентПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры