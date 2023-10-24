СМИ: Датчик слежения обнаружили в автомобиле канцелярии президента Польши
Датчик слежения был обнаружен в одном из лимузинов, принадлежащих канцелярии президента Польши Анджея Дуды, сообщает телеканал TVN24.
Уточняется, что устройство было обнаружено во время проверки машин канцелярии на наличие взрывоопасных предметов.
Сотрудник президентской службы охраны рассказал телеканалу, что данный автомобиль неоднократно входил в состав президентской автоколонны, и, соответственно, «мог ездить с датчиком несколько месяцев».
Отмечается, что польский лидер не пользовался данным лимузином этим автомобилем.
Ранее электронная система слежения была запущена польскими пограничниками на границе с Калининградской областью РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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