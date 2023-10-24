СМИ: Датчик слежения обнаружили в автомобиле канцелярии президента Польши

Уточняется, что устройство было обнаружено во время проверки машин канцелярии на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудник президентской службы охраны рассказал телеканалу, что данный автомобиль неоднократно входил в состав президентской автоколонны, и, соответственно, «мог ездить с датчиком несколько месяцев».

Отмечается, что польский лидер не пользовался данным лимузином этим автомобилем.

Ранее электронная система слежения была запущена польскими пограничниками на границе с Калининградской областью РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

