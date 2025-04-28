В России введут уголовную ответственность для дропперов

Дропперы - это люди, через счета и карты которых проходят миллиарды рублей, украденных мошенниками у граждан, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Он сослался на данные Центробанка РФ, согласно которым в такие схемы были втянуты около 10 млн россиян. Кто-то из них стал дроппером осознанно, кто-то поверил объявлению о «легком заработке», однако последствия будут одинаково серьёзными.

Если же человек впервые оказался в подобной ситуации и активно помогает следствию, он может быть освобожден от ответственности, уточнил Немкин, передает «Радиоточка НСН».

