В России введут уголовную ответственность для дропперов
В России введут уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам за вознаграждение (дроппинг). Соответствующий законопроект был подготовлен в правительстве, пишут «Ведомости».
Участников таких схем ждет штраф в один миллион рублей, также может дойти до лишения свободы на шесть лет. При этом злоумышленникам, использующим эти карты, также грозит шестилетний срок.
Дропперы - это люди, через счета и карты которых проходят миллиарды рублей, украденных мошенниками у граждан, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Он сослался на данные Центробанка РФ, согласно которым в такие схемы были втянуты около 10 млн россиян. Кто-то из них стал дроппером осознанно, кто-то поверил объявлению о «легком заработке», однако последствия будут одинаково серьёзными.
Если же человек впервые оказался в подобной ситуации и активно помогает следствию, он может быть освобожден от ответственности, уточнил Немкин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: При ударе США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек
- Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде
- Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
- СМИ: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Киева
- В России введут уголовную ответственность для дропперов
- В ДТП с микроавтобусом под Калугой погиб один человек, 11 пострадали
- Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
- В петербургском аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск лайнеров
- СМИ: В России выявят неработающих трудоспособных граждан
- Над территорией России за ночь уничтожили 115 беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru