В России введут уголовную ответственность для дропперов

В России введут уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам за вознаграждение (дроппинг). Соответствующий законопроект был подготовлен в правительстве, пишут «Ведомости».

Участников таких схем ждет штраф в один миллион рублей, также может дойти до лишения свободы на шесть лет. При этом злоумышленникам, использующим эти карты, также грозит шестилетний срок.

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Дропперы - это люди, через счета и карты которых проходят миллиарды рублей, украденных мошенниками у граждан, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Он сослался на данные Центробанка РФ, согласно которым в такие схемы были втянуты около 10 млн россиян. Кто-то из них стал дроппером осознанно, кто-то поверил объявлению о «легком заработке», однако последствия будут одинаково серьёзными.

Если же человек впервые оказался в подобной ситуации и активно помогает следствию, он может быть освобожден от ответственности, уточнил Немкин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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