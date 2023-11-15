СМИ: Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью
Евросоюз (ЕС) поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Запретить проход предполагается судам, которые следуют транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие позволяет странам ЕС проверять суда, которые гипотетически представляют угрозу для окружающей среды.
По данным издания, инициатива появилась после того, как западные чиновники признали, что практически все поставки нефти морским транспортом в октябре были осуществлены не ниже лимита в $60 за баррель. По мнению западных чиновников, требование страховки судов оправдано, так как многие поставки российской нефти производятся на «теневых флотах» старых судов. В этом случае риск поломки или разлива повышен.
Проверка и блокировка российских танкеров будет зависеть от военно-морских властей Дании, пишет газета. Также неизвестны действия Копенгагена в случае отказа корабля остановиться.
С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на российскую нефть и установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.
13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 12-го пакета санкций против России. По его словам, предложение может быть представлено уже на этой неделе. Боррель уточнил, что новые европейские санкции затронут экспорт алмазов, нефти и других товаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля заявила о доставке гумпомощи в больницу «Аш-шифа»
- СМИ: Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью
- В Москве откроется выставка народного художника СССР Дмитрия Налбандяна
- Гинцбург: Обновленная вакцина «Спутник» поступит в оборот в декабре
- В Минпромторге заявили о необходимости ввести регулирование рынка маркетплейсов
- CNN: Байден подпишет проект бюджета без помощи Украине и Израилю
- Любимова: Заполняемость большинства федеральных театров РФ составляет 97-100%
- В Москве задержали гражданина Киргизии, призывавшего к госперевороту
- Эвакуированные из сектора Газа 40 россиян прибудут в Москву 16 ноября
- В школах России могут ввести обязательный предмет семьеведение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru