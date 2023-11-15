СМИ: Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью

По данным издания, инициатива появилась после того, как западные чиновники признали, что практически все поставки нефти морским транспортом в октябре были осуществлены не ниже лимита в $60 за баррель. По мнению западных чиновников, требование страховки судов оправдано, так как многие поставки российской нефти производятся на «теневых флотах» старых судов. В этом случае риск поломки или разлива повышен.

Проверка и блокировка российских танкеров будет зависеть от военно-морских властей Дании, пишет газета. Также неизвестны действия Копенгагена в случае отказа корабля остановиться.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на российскую нефть и установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 12-го пакета санкций против России. По его словам, предложение может быть представлено уже на этой неделе. Боррель уточнил, что новые европейские санкции затронут экспорт алмазов, нефти и других товаров.



