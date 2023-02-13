СМИ: Читатели Daily Mail назвали неизбежным поражение Украины
Поражение Киева в российско-украинском конфликте неизбежно. Об этом заявили читатели британского издания The Daily Mail, комментируя публикацию о российском послании Европе.
Так, пользователь c ником Deltaforce2014 призвал прекратить поставки оружия Украине и завершить военные действия. Вторит ему и читатель Mpenda Haki, заявивший, что Украине не стоит ждать поставок истребителей. Он также отметил, что Киеву нужно либо садиться за стол переговоров, либо капитулировать. В свою очередь комментатор BStaple категорично заявил, что Украине не под силу одолеть Россию.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail выразили восхищение президентом России Владимиром Путиным, заявившим, что Россия — лучшая страна в мире. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- Глава Минобороны Польши заявил, что наличие польских наемников на Украине «не проблема»
- Директор Пушкинского музея Марина Лошак покидает свой пост
- Марочко заявил о новой тактике российской армии в Донбассе
- США усилили слежку за воздушным пространством после инцидента с китайским аэростатом
- Минобороны Польши: Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада
- Актер Александр Филиппенко покинул Россию
- СМИ: В России предложили разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями
- Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,6
- СМИ: Читатели Daily Mail назвали неизбежным поражение Украины
- «Атрибут патриотизма»: в Госдуме предложили ввести значки на школьную форму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru