СМИ: Читатели Daily Mail назвали неизбежным поражение Украины

Поражение Киева в российско-украинском конфликте неизбежно. Об этом заявили читатели британского издания The Daily Mail, комментируя публикацию о российском послании Европе.

СМИ: удары по Украине являются посланием Европе из-за самолётов для ВСУ

Так, пользователь c ником Deltaforce2014 призвал прекратить поставки оружия Украине и завершить военные действия. Вторит ему и читатель Mpenda Haki, заявивший, что Украине не стоит ждать поставок истребителей. Он также отметил, что Киеву нужно либо садиться за стол переговоров, либо капитулировать. В свою очередь комментатор BStaple категорично заявил, что Украине не под силу одолеть Россию.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail выразили восхищение президентом России Владимиром Путиным, заявившим, что Россия — лучшая страна в мире. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Британские СМИУкраинаВеликобритания
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