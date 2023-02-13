Так, пользователь c ником Deltaforce2014 призвал прекратить поставки оружия Украине и завершить военные действия. Вторит ему и читатель Mpenda Haki, заявивший, что Украине не стоит ждать поставок истребителей. Он также отметил, что Киеву нужно либо садиться за стол переговоров, либо капитулировать. В свою очередь комментатор BStaple категорично заявил, что Украине не под силу одолеть Россию.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail выразили восхищение президентом России Владимиром Путиным, заявившим, что Россия — лучшая страна в мире. Об этом сообщило агентство НСН.

