Во время забега в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
Шестнадцать человек погибли, еще пятеро пропали без вести во время проведения ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу, передает агентство Xinhua.
Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром 22 мая недалеко от города Байинь. Во время спортивного мероприятия в регионе ухудшилась погода. В настоящее время из-за сильных дождей подтверждена гибель 16 человек. Ведется операция по поиску пяти пропавших без вести.
Остальные бегуны - 151 человек - эвакуирован. Мероприятие пришлось приостановить.
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