Во время забега в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром 22 мая недалеко от города Байинь. Во время спортивного мероприятия в регионе ухудшилась погода. В настоящее время из-за сильных дождей подтверждена гибель 16 человек. Ведется операция по поиску пяти пропавших без вести.

Остальные бегуны - 151 человек - эвакуирован. Мероприятие пришлось приостановить.

