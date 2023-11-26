ХАМАС заявило о готовности продлить перемирие с Израилем

В ХАМАС отметили, что прилагают усилия для освобождения заложников.

По данным портала Lebanon 24, палестинское движение ХАМАС хочет продлить перемирие на 2-4 дня.

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября. В тот же день движение освободило 24 заложников. В ответ Израиль отпустил из тюрем 39 палестинцев.

В воскресенье, 26 ноября, ХАМАС освободило 17 заложников. Среди них 14 граждан Израиля, передает «Радиоточка НСН».

