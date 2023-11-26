ХАМАС заявило о готовности продлить перемирие с Израилем
Палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности продлить соглашение о гуманитарном перемирии с Израилем. Об этом говорится в Telegram-канале организации.
В ХАМАС отметили, что прилагают усилия для освобождения заложников.
По данным портала Lebanon 24, палестинское движение ХАМАС хочет продлить перемирие на 2-4 дня.
Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября. В тот же день движение освободило 24 заложников. В ответ Израиль отпустил из тюрем 39 палестинцев.
В воскресенье, 26 ноября, ХАМАС освободило 17 заложников. Среди них 14 граждан Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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