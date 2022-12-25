СМИ: число погибших из-за снежной бури в США увеличилось до 23

Как минимум 23 человека погибли в результате происшествий, вызванных снежной бурей, которая бушует в США, сообщает NBC.

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Ранее сообщалось о 16 погибших. Гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

24 декабря из-за непогоды было отменено более 2,3 тыс. рейсов. Без электричества остаются около 240 тыс. человек.

Буря с резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей затронула более половины населения Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.rorg
ТЕГИ:СнегопадСША
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