В США сообщили о девяти погибших из-за обрушившейся на страну снежной бури

Снежная буря обрушилась на многие районы в США, из-за ненастной погоды погибли как минимум 9 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Буря с резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей затронула более половины населения Соединенных Штатов. Власти Канзаса сообщили о гибели трех человек, предположительно, погибших из-за погодных условий. В Канзас-Сити, штат Миссури один человек погиб в результате. В штате Кентукки жертвами бури стали три человека, в Огайо в ДТП, вызванных погодными условиями, погибли четверо.

Кроме того, по данным мониторингового ресурса poweroutage.us, из-за ненастья более миллиона потребителей оставались без электричества. Как сообщает Национальная метеорологическая служба США, снежная буря продлится на большей части страны до конца недели.

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Фото: telegram.rorg
ТЕГИ:ПогибшиеСнегопадСША
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