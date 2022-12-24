В США сообщили о девяти погибших из-за обрушившейся на страну снежной бури
Снежная буря обрушилась на многие районы в США, из-за ненастной погоды погибли как минимум 9 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.
Буря с резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей затронула более половины населения Соединенных Штатов. Власти Канзаса сообщили о гибели трех человек, предположительно, погибших из-за погодных условий. В Канзас-Сити, штат Миссури один человек погиб в результате. В штате Кентукки жертвами бури стали три человека, в Огайо в ДТП, вызванных погодными условиями, погибли четверо.
Кроме того, по данным мониторингового ресурса poweroutage.us, из-за ненастья более миллиона потребителей оставались без электричества. Как сообщает Национальная метеорологическая служба США, снежная буря продлится на большей части страны до конца недели.
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