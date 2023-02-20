СМИ: чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов вышел на связь с представителями диаспоры в Швеции, передают СМИ со ссылкой на общественные организации.
О местонахождении блогера неизвестно. Сообщается, что Абдурахманов связался с представителями диаспоры и попросил разъяснить некоторые юридические моменты.
Информации об обстоятельствах отсутствия блогера нет.
В декабре 2022 года стало известно об исчезновении Абдурахманова. Блогер проживал в Швеции. СМИ предполагали, что его могли убить.
Нападение на Абдурахманова не является важным событием для российской повестки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков после покушения на блогера в Польше. Уроженец Чечни покинул родину в 2015 году, пишет НСН.
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