СМИ: чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов вышел на связь с представителями диаспоры в Швеции, передают СМИ со ссылкой на общественные организации.

Не месть? Чеченского блогера-оппозиционера пытались убить в Польше

О местонахождении блогера неизвестно. Сообщается, что Абдурахманов связался с представителями диаспоры и попросил разъяснить некоторые юридические моменты.

Информации об обстоятельствах отсутствия блогера нет.

В декабре 2022 года стало известно об исчезновении Абдурахманова. Блогер проживал в Швеции. СМИ предполагали, что его могли убить.

Нападение на Абдурахманова не является важным событием для российской повестки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков после покушения на блогера в Польше. Уроженец Чечни покинул родину в 2015 году, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр YouTube
ТЕГИ:ЧечняБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры