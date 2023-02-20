СМИ: чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив

О местонахождении блогера неизвестно. Сообщается, что Абдурахманов связался с представителями диаспоры и попросил разъяснить некоторые юридические моменты.

Информации об обстоятельствах отсутствия блогера нет.

В декабре 2022 года стало известно об исчезновении Абдурахманова. Блогер проживал в Швеции. СМИ предполагали, что его могли убить.

Нападение на Абдурахманова не является важным событием для российской повестки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков после покушения на блогера в Польше. Уроженец Чечни покинул родину в 2015 году, пишет НСН.

