Не месть? Чеченского блогера-оппозиционера пытались убить в Польше

Правозащитная ассоциация VAYFOND сообщила о покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал. Однако блогер оказал сопротивление и задержал его. В настоящее время Абдурахманов госпитализирован.

Абдурахманов - персонаж в Чечне известный, ходили слухи, что кровную месть ему объявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он решил таким образом разобраться с ним из-за резкого высказывания в адрес первого президента республики Ахмата Кадырова, которого блогер назвал «предателем чеченского народа».

Заявление блогера об угрозах со стороны Даудова распространила британская вещательная корпорация Би-би-си. Сам Абдурахманов при этом утверждал, что парламентарий не собирается его убивать. А позже и пресс-секретарь главы республики Альви Каримов опроверг заявление председателя парламента Чечни о кровной мести блогеру.

Тот даже перебрался в Польшу. Абдурахманову, по его собственному утверждению, грозит депортация в Россию. Также блогер признался, что опасается за свою жизнь и будет оспаривать решение польских властей о депортации в Россию.