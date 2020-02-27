Не месть? Чеченского блогера-оппозиционера пытались убить в Польше
Власти Чечни утверждают, что не будут мстить Тумсо Абдурахманову, критикующему местных чиновников. Пресс-секретарь главы республики в эфире НСН заявил, что в Грозном не ждут депортации блогера
Правозащитная ассоциация VAYFOND сообщила о покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал. Однако блогер оказал сопротивление и задержал его. В настоящее время Абдурахманов госпитализирован.
Абдурахманов - персонаж в Чечне известный, ходили слухи, что кровную месть ему объявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он решил таким образом разобраться с ним из-за резкого высказывания в адрес первого президента республики Ахмата Кадырова, которого блогер назвал «предателем чеченского народа».
Заявление блогера об угрозах со стороны Даудова распространила британская вещательная корпорация Би-би-си. Сам Абдурахманов при этом утверждал, что парламентарий не собирается его убивать. А позже и пресс-секретарь главы республики Альви Каримов опроверг заявление председателя парламента Чечни о кровной мести блогеру.
Тот даже перебрался в Польшу. Абдурахманову, по его собственному утверждению, грозит депортация в Россию. Также блогер признался, что опасается за свою жизнь и будет оспаривать решение польских властей о депортации в Россию.
Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов предположил в эфире НСН, что Абдурахманов такими заявлениями ищет пиара.
«Он мог сообщить для пиар-кампании. Я, например, документа о его депортации не видел. Тумсо Абдурахманов, если он не отказался от гражданства Российской Федерации, является гражданином Российской Федерации. Чеченская республика является одним из субъектов Российской Федерации. Если его депортируют в Российскую Федерацию, правоохранительные органы Российской Федерации определяют, есть ли повод для его административного или уголовного преследования», — сказал Каримов.
Абдурахманов сейчас по-прежнему живет в Варшаве, выступая за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников независимости республики прозвали евроичкерийцами.
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