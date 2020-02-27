В Кремле прокомментировали покушение на блогера-оппозиционера из Чечни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова не является важным событием для российской повестки, сообщает РЕН ТВ.
Вместе с тем представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что на гражданина России организовали нападение. Песков добавил, что нападения на россиян за границей совершаются по разным причинам, и занимаются этим местные правоохранительные органы, передает «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщили, что Абдурахманова пытались убить молотком у него дома в Польше, но он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году и пытался получить убежище в Польше. Он известен как критик Кадырова.
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