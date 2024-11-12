СМИ: Советником Трампа по нацбезопасности может стать конгрессмен Уолтц
Избранный президент США Дональд Трамп может назначить своим советником по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца. Об этом пишет The Washington Post.
«Майкл Уолтц (республиканец от штата Флорида), отставной офицер спецназа, был приглашен на должность советника по национальной безопасности», — отмечает издание.
Как пишет Financial Times, конгрессмен — ярый критик действующего президента США Джо Байдена. Уолтц считает Китай «экзистенциальной угрозой» и критикует союзников Вашингтона по НАТО за невысокие расходы на оборону. Кроме того, конгрессмен скептически относится к военной поддержке Украины.
Ранее СМИ сообщили, что руководящую должность в будущей администрации Трампа займет генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, напоминает 360.ru.
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