Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил в четверг парламент после отставки премьера Марио Драги.

Перед тем, как подписать указ о роспуске сената и палаты депутатов, он принял у себя Драги и председателей двух палат парламента.

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Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после отставки Драги парламент распустят и назначат новые выборы на сентябрь-октябрь.

По ее словам, правоцентристский блок рассчитывает на 40% мест в парламенте, чтобы получить право сформировать новое правительство Италии.

14 июля Драги заявил, что решил покинуть пост главы правительства. Однако президент Италии его отставку не принял. 20 июля верхняя палата парламента Италии выразила доверие премьер-министру, однако сегодня он повторно подал в отставку, и ее Маттарелла уже принял.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарламентПрезидентИталия
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