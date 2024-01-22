В Нью-Йорке арестовали преследователя певицы Тейлор Свифт

По данным источника СМИ, правоохранителей вызвал мужчина, обеспокоенный поведением подозрительного человека. Свидетель отметил, что сталкер часто стоял у двери в квартиру, однако не предпринимал попыток позвонить в дверной звонок или постучать.

Сразу два очевидца подтверждают, что преступник в течение месяца поджидал Свифт. Он спал на ступеньках ее дома, доставляя неудобства другим жителям. Мужчина кричал и пристально рассматривал прохожих. Однажды он был замечен у квартиры певицы с букетом цветов.

Ранее, в июле 2023 года, полиция также арестовала преследовательницу у другого дома исполнительницы. Женщину, которая пыталась попасть на участок звезды в Род-Айленде, обвинили в незаконном проникновении на чужую территорию, передает «Радиоточка НСН».