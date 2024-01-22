В Нью-Йорке арестовали преследователя певицы Тейлор Свифт

В Нью-Йорке арестовали преследователя американской певицы Тейлор Свифт. Сталкер пытался вломиться в квартиру артистки, пишет издание Page Six со ссылкой на полицию города.

Американская певица Тейлор Свифт официально стала миллиардершей

По данным источника СМИ, правоохранителей вызвал мужчина, обеспокоенный поведением подозрительного человека. Свидетель отметил, что сталкер часто стоял у двери в квартиру, однако не предпринимал попыток позвонить в дверной звонок или постучать.

Сразу два очевидца подтверждают, что преступник в течение месяца поджидал Свифт. Он спал на ступеньках ее дома, доставляя неудобства другим жителям. Мужчина кричал и пристально рассматривал прохожих. Однажды он был замечен у квартиры певицы с букетом цветов.

Ранее, в июле 2023 года, полиция также арестовала преследовательницу у другого дома исполнительницы. Женщину, которая пыталась попасть на участок звезды в Род-Айленде, обвинили в незаконном проникновении на чужую территорию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети певицы
ТЕГИ:ПевицаМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры