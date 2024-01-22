В Нью-Йорке арестовали преследователя певицы Тейлор Свифт
В Нью-Йорке арестовали преследователя американской певицы Тейлор Свифт. Сталкер пытался вломиться в квартиру артистки, пишет издание Page Six со ссылкой на полицию города.
По данным источника СМИ, правоохранителей вызвал мужчина, обеспокоенный поведением подозрительного человека. Свидетель отметил, что сталкер часто стоял у двери в квартиру, однако не предпринимал попыток позвонить в дверной звонок или постучать.
Сразу два очевидца подтверждают, что преступник в течение месяца поджидал Свифт. Он спал на ступеньках ее дома, доставляя неудобства другим жителям. Мужчина кричал и пристально рассматривал прохожих. Однажды он был замечен у квартиры певицы с букетом цветов.
Ранее, в июле 2023 года, полиция также арестовала преследовательницу у другого дома исполнительницы. Женщину, которая пыталась попасть на участок звезды в Род-Айленде, обвинили в незаконном проникновении на чужую территорию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru