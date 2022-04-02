Посол РФ в Британии: Действия Лондона на Украине направлены на эскалацию ситуации

По мнению дипломата, в Лондоне создается та же картина, что представляется «из бункера» украинского президента Владимира Зеленского. Исходя из этого британские власти делают заявления о том, что в переговорах нет необходимости, и принимают решение о поставках оружия Киеву.

«Это страусиная позиция, это попытка спрятать голову в песок от бессилия и слепой ярости. Эти неверные решения — они очень опасны, поскольку они направлены на продолжение конфликта, на нежелание работать в пользу урегулирования. Они свидетельствуют о желании навредить нашей стороне как можно больше», — цитирует Келина ТАСС.

Дипломат добавил, что Запад настраивает Киев на необоснованные и оторванные от реальной позиции требования, и решения и идеи Лондона направлены на дальнейшую эскалацию ситуации.

