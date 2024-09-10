СМИ: Британские стратегические субмарины проводят в море по полгода

По данным журнала, это связано с нехваткой материальных и людских ресурсов у ВМС королевства. В 2021 году миссия субмарины HMS Victorious продолжалась 207 дней, а в 2023 году другой ракетоносец провел в море 195 дней. При этом патрульные миссии американских подлодок, несущих ядерные ракеты, длятся в среднем 77 дней и никогда не превышали 140 дней.

Причины сложившегося кроются в устаревших подложках Vanguard, которым нужен более длительный ремонт, в нехватке доков для обслуживания субмарин, а также нежелание моряков служить на подлодках по полгода.

Ранее британская АПЛ едва не утонула в Атлантическом океане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

