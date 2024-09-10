СМИ: Британские стратегические субмарины проводят в море по полгода
Стратегические подводные лодки Vanguard Британии с ядерным вооружением вынуждены проводить в море по шесть-семь месяцев, сообщает The Economist.
По данным журнала, это связано с нехваткой материальных и людских ресурсов у ВМС королевства. В 2021 году миссия субмарины HMS Victorious продолжалась 207 дней, а в 2023 году другой ракетоносец провел в море 195 дней. При этом патрульные миссии американских подлодок, несущих ядерные ракеты, длятся в среднем 77 дней и никогда не превышали 140 дней.
Причины сложившегося кроются в устаревших подложках Vanguard, которым нужен более длительный ремонт, в нехватке доков для обслуживания субмарин, а также нежелание моряков служить на подлодках по полгода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru