СМИ: британская АПЛ едва не утонула в Атлантическом океане
Британская атомная подводная лодка типа Vanguard едва не утонула, The Sun.
Это могло произойти в результате нарушения работы одного из глубиномеров. Субмарина с экипажем из 140 человек готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли датчики. В результате АПЛ с баллистическими ракетами Trident 2 едва не вошла в «опасную зону».
Подлодка не должна была находиться на глубине, но она опускалась все ниже. Катастрофы удалось избежать благодаря инженерам, которые с помощью второго глубиномера определили, что погружение вышло из-под контроля.
Британское военное командование начало расследование инцидента.
Ранее стало известно о гибели экипажа атомной субмарины Китая «093-417», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: британская АПЛ едва не утонула в Атлантическом океане
- СМИ: Швейцария может присоединиться к 12-му пакету санкций против РФ
- СМИ: оператором захваченного в Красном море судна является компания из Японии
- Масса поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины
- СМИ: в Пентагоне разочарованы стратегией противодействия иранским прокси
- Минобороны РФ: в Подмосковье перехвачен беспилотник
- СМИ: членов Демпартии беспокоят возраст Байдена и рейтинги его популярности
- СМИ: на Украине начались перебои с доставкой товаров
- Три человека погибли и 18 пострадали в результате урагана в Кузбассе
- Рейтинг Байдена обрушился до рекордно низкого уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru