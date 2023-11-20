СМИ: британская АПЛ едва не утонула в Атлантическом океане

Это могло произойти в результате нарушения работы одного из глубиномеров. Субмарина с экипажем из 140 человек готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли датчики. В результате АПЛ с баллистическими ракетами Trident 2 едва не вошла в «опасную зону».

Подлодка не должна была находиться на глубине, но она опускалась все ниже. Катастрофы удалось избежать благодаря инженерам, которые с помощью второго глубиномера определили, что погружение вышло из-под контроля.

Британское военное командование начало расследование инцидента.

Ранее стало известно о гибели экипажа атомной субмарины Китая «093-417», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

