СМИ: Подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании

В Великобритании растут опасения, что Россия может использовать подлодки ВМФ против британских кабелей передачи данных, что полностью нарушит инфраструктуру страны, пишет Daily Mail.

По данным издания, в таком случае Великобританию ждет «критический сценарий», а привычная жизнь граждан будет под угрозой, так как это коснется всех сфер, включая здравоохранение, интернет и экономику.