СМИ: Подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании

В Великобритании растут опасения, что Россия может использовать подлодки ВМФ против британских кабелей передачи данных, что полностью нарушит инфраструктуру страны, пишет Daily Mail.

По данным издания, в таком случае Великобританию ждет «критический сценарий», а привычная жизнь граждан будет под угрозой, так как это коснется всех сфер, включая здравоохранение, интернет и экономику.

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До этого американское издание Military Watch сообщало, что самым опасным кораблем российского флота является фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный крылатыми ракетами «Циркон».

Россия может стереть США с лица Земли пятью гиперзвуковыми ракетами, запущенными по супервулкану Йеллоустон (Yellowstone), заявил ранее «Радиоточке НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Так, 19 мая силы Северного флота в составе до 15 кораблей и подлодок во главе с эсминцем «Адмирал Ушаков» вышли в Баренцево море на учения.

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ФОТО: РИА Новости
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