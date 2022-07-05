Крупнейшие промышленные потребители энергии в стране, по данным издания, планируют предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за дефицита топлива, а также из-за чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.

Отмечается, что для энергоемких процессов, в частности, для производства стекла и керамики, непрерывная подача энергоресурсов имеет ключевое значение.

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.

