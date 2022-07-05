СМИ: британские предприятия могут закрыться из-за дефицита газа
В Великобритании могут закрыться некоторые предприятия, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России энергоресурсов прекратятся, сообщает Financial Times.
Крупнейшие промышленные потребители энергии в стране, по данным издания, планируют предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за дефицита топлива, а также из-за чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.
Отмечается, что для энергоемких процессов, в частности, для производства стекла и керамики, непрерывная подача энергоресурсов имеет ключевое значение.
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.
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