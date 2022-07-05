Стоимость газ в Европе приблизилась к $1800 за тысячу кубов

Фьючерсые контракты на август по индексу одной из главных мировых торговых площадок TTF начали торговаться по цене около 1630 долларов. После этого стоимость снизилась до 1575,4 доллара, но затем цена пошла вверх. В конце торгов стоимость газа составила 1799,1 доллара.

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.

