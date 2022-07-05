Стоимость газ в Европе приблизилась к $1800 за тысячу кубов

Цена газа в Европе подошла к отметке в 1800 долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Фьючерсые контракты на август по индексу одной из главных мировых торговых площадок TTF начали торговаться по цене около 1630 долларов. После этого стоимость снизилась до 1575,4 доллара, но затем цена пошла вверх. В конце торгов стоимость газа составила 1799,1 доллара.

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазЕвропа
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