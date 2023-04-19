СМИ: Британки пожаловались на уводящих их мужей беженок с Украины

Так, предоставлявшая украинцам жилье в рамках программы «Дома для Украины» Эмма Нисигаки заявила, что знает «более десятка» британок, чьи мужья заводили романы с живущими у них украинками.

Как отметила 53-летняя британка, которая ведет группу в соцсетях для имевших негативный опыт с украинскими беженцами, семьи «по меньшей мере 17» женщин были разрушены после того, как они согласились принять украинок.

Одна из собеседниц издания рассказала, что ее муж тайно встречался с украинкой и отказывался показывать переписку с ней, пишет Ura.ru. Британке пришлось развестись с супругом.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала специальной военной операции на Украине в Европу прибыли почти 8 млн украинских беженцев, напоминает «Свободная пресса».

