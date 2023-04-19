СМИ: Британки пожаловались на уводящих их мужей беженок с Украины
Жительницы Великобритании пожаловались на беженок с Украины, которые уводят их супругов и партнеров. Об этом сообщает The Daily Mail.
Так, предоставлявшая украинцам жилье в рамках программы «Дома для Украины» Эмма Нисигаки заявила, что знает «более десятка» британок, чьи мужья заводили романы с живущими у них украинками.
Как отметила 53-летняя британка, которая ведет группу в соцсетях для имевших негативный опыт с украинскими беженцами, семьи «по меньшей мере 17» женщин были разрушены после того, как они согласились принять украинок.
Одна из собеседниц издания рассказала, что ее муж тайно встречался с украинкой и отказывался показывать переписку с ней, пишет Ura.ru. Британке пришлось развестись с супругом.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала специальной военной операции на Украине в Европу прибыли почти 8 млн украинских беженцев, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru