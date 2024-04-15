СМИ: Британия ведет переговоры с Арменией об отправке нелегалов
Великобритания начала переговоры с представителями ряда стран, в том числе Армении, о заключении соглашения о высылке мигрантов в эти государства на время рассмотрения прошений об убежище. Об этом пишет Times со ссылкой на документы МИД Соединенного Королевства.
«Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации... в Руанду с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной», — отмечает издание.
По данным газеты, документы связаны с работой правительства Британии в последние 18 месяцев по поиску стран, заинтересованных в предложенной схеме. Отмечается, что Лондон рассматривал сотрудничество с Эквадором, Парагваем, Перу, Бразилией и Колумбией, пишет «Свободная пресса». Однако британские власти сочли эти государства менее заинтересованными в соглашении. При этом у Британии есть и резервный список стран, в который входят Кабо-Верде, Сенегал, Танзания, Того, Ангола, Сьерра-Леоне.
Ранее нижняя палата парламента Великобритании приняла закон о высылке беженцев в Руанду на время рассмотрения прошений об убежище. Позже британская палата лордов провела голосование по документу, принятие закона решили отложить до апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru