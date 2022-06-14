Британия отправит нелегальных мигрантов в Руанду
Великобритания вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
«Мы ожидаем отправить первый самолет позднее сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту. Но самое важное, что мы установим правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми», — сказала она
СМИ отмечают, что в Руанду могут быть депортированы беженцы с Украины. По словам британского министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, у украинцев нет причин добираться в Британию незаконными путями в поисках убежища, пишет RT.
Ранее в МИД России предупредили, что украинских переселенцев могут выслать в Африку, если те добирались в Великобританию «через безопасные третьи страны», напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- В ЛНР опровергли сообщение Киева об организации эвакуации гражданских с северодонецкого «Азота»
- Британия отправит нелегальных мигрантов в Руанду
- Зеленский раскритиковал Шольца за попытки балансировать между Россией и Украиной
- Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
- Совет министров Белоруссии одобрил заявку на членство республики в ШОС
- В ОП блогеров в России призвали приравнять к СМИ
- Московская биржа приостановила торги швейцарским франком
- Брянский губернатор рассказал об обстреле села со стороны Украины
- СМИ: Папа римский встретится с патриархом Кириллом в сентябре 2022 года
- «Нет худа без добра»: Песков оценил экономическую ситуацию в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru