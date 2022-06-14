Британия отправит нелегальных мигрантов в Руанду

«Мы ожидаем отправить первый самолет позднее сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту. Но самое важное, что мы установим правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми», — сказала она

СМИ отмечают, что в Руанду могут быть депортированы беженцы с Украины. По словам британского министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, у украинцев нет причин добираться в Британию незаконными путями в поисках убежища, пишет RT.

Ранее в МИД России предупредили, что украинских переселенцев могут выслать в Африку, если те добирались в Великобританию «через безопасные третьи страны», напоминает РИА ФАН.

