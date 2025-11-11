СМИ: Британия перестала делиться с США разведданными о судах в Карибском море
Лондон прекратил обмен разведданными с Вашингтоном о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, Великобритания приняла это решение, поскольку не хочет быть причастной к военным ударам США, которые Лондон считает незаконными. Источники отметили, что шаг стал отражением растущего недоверия к американской военной кампании в регионе, отмечает RT.
Как сообщил телеканал, в результате ударов США по подозреваемым судам погибли 76 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее заявил, что такие действия нарушают международное право и приравниваются к внесудебным казням.
Пентагон, Белый дом и посольство Великобритании в Вашингтоне отказались от комментариев по данному вопросу, передает «Радиоточка НСН».
