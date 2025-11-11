СМИ: Британия перестала делиться с США разведданными о судах в Карибском море

Лондон прекратил обмен разведданными с Вашингтоном о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, Великобритания приняла это решение, поскольку не хочет быть причастной к военным ударам США, которые Лондон считает незаконными. Источники отметили, что шаг стал отражением растущего недоверия к американской военной кампании в регионе, отмечает RT.