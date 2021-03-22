В Лондоне назвали причину увеличения ядерного потенциала
Решение властей Великобритании об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны России, сообщил в эфире BBC министр обороны Бен Уоллес.
«В течение последних лет мы наблюдали как Россия инвестировала значительные средства в усиление противоракетной обороны. Были запланированы и развернуты новые комплексы», - заявил глава военного ведомства.
Лондон нарушил целый ряд международных соглашений, взяв курс на наращивание ядерного потенциала.
Как заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, весь мир удивился решению Великобритании увеличить число ядерных боеголовок на 40%.
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