Лондон нарушил целый ряд международных соглашений, взяв курс на наращивание ядерного потенциала, сообщает LBC.

Как заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, весь мир удивился решению Великобритании увеличить число ядерных боеголовок на 40%. По его словам, «это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и многих других договоренностей».

Келин призвал британские власти вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. Отмечается, что Москва хотела бы видеть за столом переговоров также Великобританию и Францию. При этом никто не ожидал, что Лондон будет наращивать свой ядерный арсенал.

Российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «i24news» рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики президента США Джо Байдена.

По его словам, холодная война начнется «если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию».

