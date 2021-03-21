Посол России призвал власти Британии вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения
Лондон нарушил целый ряд международных соглашений, взяв курс на наращивание ядерного потенциала, сообщает LBC.
Как заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, весь мир удивился решению Великобритании увеличить число ядерных боеголовок на 40%. По его словам, «это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и многих других договоренностей».
Келин призвал британские власти вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. Отмечается, что Москва хотела бы видеть за столом переговоров также Великобританию и Францию. При этом никто не ожидал, что Лондон будет наращивать свой ядерный арсенал.
Российский сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «i24news» рассказал об угрозе начала новой холодной войны из-за политики президента США Джо Байдена.
По его словам, холодная война начнется «если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- В России с 1 мая меняются правила купли-продажи автомобилей с пробегом
- Посол России призвал власти Британии вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения
- В Приморском крае два человека погибли в автоаварии с КамАЗом
- В Швеции наладят производство «Спутника V»
- Меган Маркл прокомментировала признание детектива о слежке за ней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru