СМИ: Британия может поставить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90

По данным газеты, несмотря на то, что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможная передача этого «более смертоносного» вооружения может ознаменовать переход Лондона к «новой фазе» поддержки Киева.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что Соединенное Королевство продолжит направлять на Украину «оборонительное летальное вооружение». При этом Джонсон усомнился в возможности передать Киеву танки и самолеты.

