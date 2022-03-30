СМИ: Британия может поставить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90
Великобритания может отправить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники.
По данным газеты, несмотря на то, что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможная передача этого «более смертоносного» вооружения может ознаменовать переход Лондона к «новой фазе» поддержки Киева.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что Соединенное Королевство продолжит направлять на Украину «оборонительное летальное вооружение». При этом Джонсон усомнился в возможности передать Киеву танки и самолеты.
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