СМИ: Британия может поставить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90

Великобритания может отправить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники.

Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины

По данным газеты, несмотря на то, что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможная передача этого «более смертоносного» вооружения может ознаменовать переход Лондона к «новой фазе» поддержки Киева.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что Соединенное Королевство продолжит направлять на Украину «оборонительное летальное вооружение». При этом Джонсон усомнился в возможности передать Киеву танки и самолеты.

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ТЕГИ:ВооружениеУкраинаВеликобритания
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