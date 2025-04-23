СМИ: Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров и прекратить помощь

Украинские чиновники выразили обеспокоенность по поводу возможных обвинений со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Киева за срыв мирных переговоров, что может привести к прекращению американской военной помощи. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, украинские официальные лица опасаются, что Трамп, ранее выражавший недовольство по поводу позиции президента Украины Владимира Зеленского, может обвинить Киев в нарушении условий переговоров с Россией.

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В результате, по мнению чиновников, это может привести к решению США прекратить предоставление военной помощи.

Ранее Трамп заявил, что ситуация на Украине серьезно осложняется, и предупредил, что если Зеленский не заключит мирное соглашение, то Украина может утратить контроль над территорией уже через несколько лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

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