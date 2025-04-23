СМИ: Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров и прекратить помощь

Украинские чиновники выразили обеспокоенность по поводу возможных обвинений со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Киева за срыв мирных переговоров, что может привести к прекращению американской военной помощи. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, украинские официальные лица опасаются, что Трамп, ранее выражавший недовольство по поводу позиции президента Украины Владимира Зеленского, может обвинить Киев в нарушении условий переговоров с Россией.