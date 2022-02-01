СМИ: Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении
Суд норвежской провинции Телемарк отказал обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщает телекомпания NRK.
По данным канала, решение об отказе было принято единогласно.
Ранее Брейвик получивший максимальный для Норвегии тюремный срок в 21 год, на заседании по делу о своем досрочном освобождении заявил, что отошел от насилия и терроризма.
Боевик устроил в 2011 году взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали. Позже он расстрелял участников слёта молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии на острове Утейа, погибли 69 человек, ещё 66 были ранены.
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